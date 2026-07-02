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ЗСУ вдарили по одному з найбільших НПЗ росії у Кстові

02 липня 2026, 11:08
ЗСУ вдарили по одному з найбільших НПЗ росії у Кстові
З російських каналів
Завод переробляє 17 млн тонн нафти на рік і виробляє паливо для російської армії.

Українські Сили оборони в ніч на 2 липня вдарили по НПЗ "Лукойл-Нижньогородськнафтаоргсинтез" у Кстові Нижньогородської області, який є одним з найбільших у рф. Після атаки на підприємстві спалахнула пожежа.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За попередніми даними, атака пошкодила установку первинної переробки нафти АВТ-6. НПЗ переробляє приблизно 17 млн тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизель та авіапальне для російської армії.

Також українські війська вдарили по залізничному мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської, який російська армія використовує для логістики. Ще під ударом були склад з дронами в Запорізькій області та командно-спостережний пункт у районі Вільшаної на Харківщині.

Нагадаємо, наприкінці травня цей НПЗ вже призупиняв роботу через атаку українських дронів.

війнаНПЗудари по рф

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