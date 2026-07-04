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CУСПІЛЬСТВО

У Німеччині тисячі людей заблокували з'їзд ультраправої "Альтернативи для Німеччини"

04 липня 2026, 19:29
У Німеччині тисячі людей заблокували з'їзд ультраправої
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
За оцінками правоохоронців, близько 15 000 людей приєдналися до демонстрацій в Ерфурті та його околицях.

У німецькому Ерфурті тисячі людей вийшли на протести та заблокували під'їзні шляхи до місця проведення партійної конференції ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про це повідомляє Tagesschau.

У суботу протестувальники з профспілок, груп громадянського суспільства та лівих партій зібралися у центрі Ерфурта, заблокувавши прохід до конференц-центру. Під наглядом поліції демонстранти сиділи рядами, блокуючи автомагістралі та дороги. За оцінками правоохоронців, близько 15 000 людей приєдналися до демонстрацій в Ерфурті та його околицях.

На партійній конференції мають переобрати співголів ультраправої партії – Алісу Вайдель та Тіно Хрупалла. Це відбувається перед ключовими для партії виборами у східних землях Саксонія-Ангальт та Мекленбург-Передня Померанія, де "АдН" сподівається прокласти шлях до успіху на національному рівні.

Нагадаємо, раніше в німецькій поліції повідомляли, що на протести проти з'їзду "АдН" можуть прибути близько 50 000 демонстрантів.

НімеччинапротестиАдН

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