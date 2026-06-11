Міністр оборони Румунії висунув вимогу щодо контролю над українськими дронами

Приводом стали вибухи українських морських дронів біля порту Констанца минулого тижня.

Міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив, що пропонує звернутися до України з проханням запрограмувати морські безпілотники на автоматичний самопідрив за 12 морських миль від румунських територіальних вод.

Про це пише Defense Romania.

"Якщо дрони помилково досягнуть цієї лінії, автономним рішенням дрона має бути самопідрив", – заявив міністр, пояснивши, що у разі втрати контролю оператор має запрограмувати апарат на автоматичне знищення без будь-якого подальшого стеження.

Приводом стали вибухи українських морських дронів біля порту Констанца минулого тижня. Бухарест офіційно надіслав Києву 10 запитань, зокрема щодо того, коли саме було втрачено контроль над дронами та який зв'язок із ними підтримувався.

"Ми не приймемо відповідь, яку не вважаємо достатньо обґрунтованою. Ми перевіримо відповіді на основі даних, які маємо", – наголосив Міруце.