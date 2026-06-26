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рф атакувала Одещину: Румунія підіймала авіацію

26 червня 2026, 09:54
рф атакувала Одещину: Румунія підіймала авіацію
Фото: РБК-Україна
Удар спричинив пожежу, поранення людини та відключення електроенергії в частині громади.

У ніч на 26 червня російські війська атакували Вилківську громаду Одеської області, завдавши ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

За даними РДА, внаслідок атаки виникла пожежа, ліквідацією наслідків займалися підрозділи ДСНС.

Постраждалому надали необхідну медичну допомогу.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися місто Вилкове та частина населених пунктів громади.

Водночас у ніч проти 26 червня Румунія активувала систему повітряного моніторингу через російську атаку поблизу українсько-румунського кордону. За даними Міністерства національної оборони країни, для відстеження повітряної обстановки піднімали гелікоптер IAR 330 Puma, який фіксував повітряні цілі на відстані близько 31 км від міста Суліна.

Також у повіті Тулча надсилали попередження системи RO-Alert, однак порушень повітряного простору Румунії не зафіксовано.

 
РосіявійнаРумуніяОдещина

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