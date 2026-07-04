ЦПД: кремль готує інформаційну операцію для загострення польсько-українських відносин

росія використовує ферми тролів, мережі ботів та інші інструменти інформаційної війни для поширення маніпулятивних дописів навколо історичних тем.

росія посилила інформаційні операції, щоб зіпсувати й без того напружені відносини між поляками та українцями. У Польщі вже помітили активність російських ботів, а 5 липня ФСБ може опублікувати фальшиві документи про Волинську трагедію, аби спровокувати новий конфлікт.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк заявив, що росія використовує ферми тролів, мережі ботів та інші інструменти інформаційної війни для поширення маніпулятивних дописів навколо історичних тем. Польські правоохоронці вже фіксували спроби росії організовувати та фінансувати заходи для дестабілізації ситуації у країні.

ЦПД також попередив про нову провокацію ФСБ: 5 липня російська спецслужба планує оприлюднити підроблені документи про Волинську трагедію, після чого російські державні медіа та мережі ботів мають активно поширювати цю інформацію. Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що директор ФСБ Олександр Бортніков особисто відповідає за інформаційні операції, спрямовані на розкол між Польщею та Україною.

Нагадаємо, загострення польсько-українських відносин почалося після того, як Зеленський присвоїв підрозділу ССО найменування "імені Героїв УПА". Президент Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, від якого згодом відмовилися три колишніх українських президенти та низка чиновників. Польські політики, своєю чергою, почали повертати українські державні нагороди. 3 липня міністр Сибіга запропонував польській стороні "пакет антикризових кроків" для врегулювання відносин, що передбачає консультації між МЗС, зустріч істориків та залучення до діалогу релігійних лідерів обох країн.