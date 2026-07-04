Зеленський привітав США з Днем незалежності

Президент України порівняв боротьбу за незалежність двох країн та подякував за "джавеліни" і Patriot.

Україна та США об'єднані спільними цінностями, а американське лідерство сьогодні є запорукою захисту свободи у всьому світі.

Про це заявив президент Зеленський з нагоди Дня незалежності США.

Глава держави підкреслив, що американська мрія про незалежну та вільну країну вже два з половиною століття слугує орієнтиром для інших народів, а у 20 столітті саме допомога США вберегла світ від влади тиранів. Зараз, під час повномасштабної війни росії проти України, український народ бореться за свою незалежність із тією ж енергією, з якою американці колись виборювали власну свободу.

"Американська зброя, від 'джавелінів', які президент США Дональд Трамп вирішив передати Україні, до 'петріотів', які найбільш надійно бережуть життя наших людей, – усе те, чим Сполучені Штати допомогли нам у захисті нашої країни, доводить силу американського духу", – зазначив Зеленський, додавши, що коли Україна звертається до Америки по системи Patriot, вона вірить у спільні цінності, які працюють і сьогодні.

"Я бажаю Америці щасливого 4 липня, президенту Америки і всім американцям – тільки успіхів, а нам усім у світі, хто Америку цінує, – плідної співпраці", – наголосив президент, висловивши впевненість, що у тісній взаємодії вільні люди здолають зло та досягнуть стабільного миру.

Президент США Дональд Трамп у своїй промові до 250-ліття незалежності Сполучених Штатів заявив про відродження "комуністичної загрози", яка, за його словами, становить небезпеку для процвітання країни.

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні 4 липня скасували через сильну спеку: температури вдень 4 липня можуть сягати 43,3-46,1°C.