Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський привітав США з Днем незалежності

04 липня 2026, 17:01
Зеленський привітав США з Днем незалежності
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент України порівняв боротьбу за незалежність двох країн та подякував за "джавеліни" і Patriot.

Україна та США об'єднані спільними цінностями, а американське лідерство сьогодні є запорукою захисту свободи у всьому світі.

Про це заявив президент Зеленський з нагоди Дня незалежності США.

Глава держави підкреслив, що американська мрія про незалежну та вільну країну вже два з половиною століття слугує орієнтиром для інших народів, а у 20 столітті саме допомога США вберегла світ від влади тиранів. Зараз, під час повномасштабної війни росії проти України, український народ бореться за свою незалежність із тією ж енергією, з якою американці колись виборювали власну свободу.

"Американська зброя, від 'джавелінів', які президент США Дональд Трамп вирішив передати Україні, до 'петріотів', які найбільш надійно бережуть життя наших людей, – усе те, чим Сполучені Штати допомогли нам у захисті нашої країни, доводить силу американського духу", – зазначив Зеленський, додавши, що коли Україна звертається до Америки по системи Patriot, вона вірить у спільні цінності, які працюють і сьогодні.

"Я бажаю Америці щасливого 4 липня, президенту Америки і всім американцям – тільки успіхів, а нам усім у світі, хто Америку цінує, – плідної співпраці", – наголосив президент, висловивши впевненість, що у тісній взаємодії вільні люди здолають зло та досягнуть стабільного миру.

Президент США Дональд Трамп у своїй промові до 250-ліття незалежності Сполучених Штатів заявив про відродження "комуністичної загрози", яка, за його словами, становить небезпеку для процвітання країни. 

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні 4 липня скасували через сильну спеку: температури вдень 4 липня можуть сягати 43,3-46,1°C. 

СШАДональд ТрампДень НезалежностіВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Політика
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Переклад iPress – 02 липня 2026, 13:01
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2026, 11:43
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 02 липня 2026, 08:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється