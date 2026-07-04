Трамп на 250-річчі США оголосив комунізм головною загрозою для країни

Парад у Вашингтоні на честь ювілею скасували через екстремальну спеку до 46°C.

Президент США Дональд Трамп у промові до 250-ліття незалежності Сполучених Штатів заявив про відродження "комуністичної загрози", яка, за його словами, становить небезпеку для процвітання країни.

Його промову наводить The Hill.

У виступі на горі Рашмор напередодні Дня незалежності США Трамп закликав американців захистити свободи від того, що він назвав "комуністичною" загрозою, пов'язавши її з лівим крилом Демократичної партії та мігрантами. "Наближаючись до цієї величної річниці, ми бачимо, як наша американська ідентичність піддається новій атаці. Зараз на нашій землі спостерігається відродження комуністичної загрози, зокрема з боку новоприбулих, які сповідують ідеї, що повністю суперечать нашому способу життя. Ми не дозволимо цьому статися", – заявив президент.

"Комунізм – ворог вільних людей усюди у світі, він ніколи не працює, він ворог Конституції. Ми маємо намір і клянемося, щоб усі почули: громадяни Сполучених Штатів Америки швидко переможуть комунізм. Америка ніколи не буде комуністичною країною!", – наголосив Трамп.

Промова стала реакцією на нещодавні перемоги на праймеріз Демократичної партії щонайменше чотирьох кандидатів, які ідентифікують себе як демократи-соціалісти або прогресивні демократи. У листопаді у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, на яких республіканці ризикують втратити контроль над щонайменше однією з палат.

Водночас парад до 250-річчя незалежності США у Вашингтоні довелося скасувати через небезпечну спеку.

Захід мав відбутися 4 липня о 10:30 за місцевим часом, однак індекс спеки у столиці міг сягнути 43–46°C з урахуванням вологості. Попередження про екстремальну спеку у п'ятницю діяли для понад 197 мільйонів американців від Канзасу до штату Мен. "Безпека учасників, глядачів та персоналу була визначена головним пріоритетом", – йдеться у заяві організаторів.