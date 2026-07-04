Генштаб спростував заяву путіна про захоплення Костянтинівки

Зеленський запропонуав путіну провести двосторонню зустріч у Костянтинівці.

Увечері 3 липня путін заявив, що російська армія повністю захопила Костянтинівку Донецької області. Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов спростував цю інформацію в коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за даними автоматизованої системи "Дзвін" і системи DELTA Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони. "Військові частини та підрозділи 19 АК УВ "Схід" продовжують оборонну операцію на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього", – додав речник Генштабу.

Водночас він зазначив, що російські війська не полишають спроб захопити місто. Є випадки інфільтрації малих піхотних груп, проти яких тривають контрдиверсійні дії. "Ворог уже не вперше вдається до поширення найвищими посадовими особами відвертої дезінформації. Українські захисники продовжують утримувати позиції на визначених рубежах", – заявив Ковальов.

В угрупованні військ "Схід" заяви кремля назвали "черговим прикладом брехні та ницою спробою намалювати хоча б якісь успіхи й виправдатись за провал оперативно-стратегічних планів та непропорційно великі втрати особового складу".

Зеленський також відреагував на заяву путіна, назвавши її "черговою російською брехнею, щоб запустити хоч якусь новину". "Якщо Костянтинівка зараз під контролем росії, то, мабуть, у путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", – написав президент.