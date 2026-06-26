москва закриває Генконсульство Румунії в Санкт-Петербурзі
росія оголосила генерального консула Румунії в Санкт-Петербурзі персоною нон ґрата та вирішила закрити румунське Генеральне консульство в місті.
У москві заявили, що це стало відповіддю на аналогічні дії Бухареста, повідомило Міністерство закордонних справ рф.
У четвер до російського МЗС викликали посла Румунії Крістіана Істрате, якому вручили ноту про оголошення генерального консула Румунії в Санкт-Петербурзі персоною нон ґрата та майбутнє закриття дипломатичного представництва.
У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що рішення є відповіддю на відкликання Румунією згоди на діяльність Генерального консульства росії в Констанці та оголошення його керівника персоною нон ґрата.
Минулого місяця влада Румунії закрила Генеральне консульство росії в Констанці та вислала його керівника.
Раніше ми писали, що Румунія закриває консульство рф після удару російського дрона.