москва закриває Генконсульство Румунії в Санкт-Петербурзі

Там заявили про "дзеркальну відповідь".

росія оголосила генерального консула Румунії в Санкт-Петербурзі персоною нон ґрата та вирішила закрити румунське Генеральне консульство в місті.

У москві заявили, що це стало відповіддю на аналогічні дії Бухареста, повідомило Міністерство закордонних справ рф.

У четвер до російського МЗС викликали посла Румунії Крістіана Істрате, якому вручили ноту про оголошення генерального консула Румунії в Санкт-Петербурзі персоною нон ґрата та майбутнє закриття дипломатичного представництва.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що рішення є відповіддю на відкликання Румунією згоди на діяльність Генерального консульства росії в Констанці та оголошення його керівника персоною нон ґрата.

Минулого місяця влада Румунії закрила Генеральне консульство росії в Констанці та вислала його керівника.

Раніше ми писали, що Румунія закриває консульство рф після удару російського дрона.