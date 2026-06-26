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москва закриває Генконсульство Румунії в Санкт-Петербурзі

26 червня 2026, 10:44
москва закриває Генконсульство Румунії в Санкт-Петербурзі
москва міноборони рф
Там заявили про "дзеркальну відповідь".

росія оголосила генерального консула Румунії в Санкт-Петербурзі персоною нон ґрата та вирішила закрити румунське Генеральне консульство в місті. 

У москві заявили, що це стало відповіддю на аналогічні дії Бухареста, повідомило Міністерство закордонних справ рф.

У четвер до російського МЗС викликали посла Румунії Крістіана Істрате, якому вручили ноту про оголошення генерального консула Румунії в Санкт-Петербурзі персоною нон ґрата та майбутнє закриття дипломатичного представництва.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що рішення є відповіддю на відкликання Румунією згоди на діяльність Генерального консульства росії в Констанці та оголошення його керівника персоною нон ґрата.

Минулого місяця влада Румунії закрила Генеральне консульство росії в Констанці та вислала його керівника.

Раніше ми писали, що Румунія закриває консульство рф після удару російського дрона.

 
РосіяРумуніягенконсульство

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