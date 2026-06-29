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Рух на кордоні з Румунією обмежать через спеку

29 червня 2026, 17:05
Рух на кордоні з Румунією обмежать через спеку
Фото: zn.ua
Обмеження діятимуть щонайменше 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00.
На українсько-румунському кордоні 29 та 30 червня на пунктах пропуску тимчасово будуть діяти обмеження руху вантажного транспорту.
 
Про це повідомляє Державна митна служба.
 
"За інформацією, отриманою від румунської сторони, у зв'язку зі складними погодними умовами у пунктах пропуску "Красноїльськ - Вікову-де-Сус" та "Порубне - Сірет" діятимуть тимчасові обмеження", – йдеться у заяві.
 
Зазначається, що обмеження діятимуть щонайменше 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00 - зокрема, не будуть пропускати вантажні транспортні засоби на виїзд з України, а також їх подальше переміщення територією Румунії.
 
"Обмеження стосується всіх вантажних транспортних засобів, у тому числі порожніх, та можуть коригуватися залежно від температурного режиму", – пояснили у Державній митній службі.
Румуніявійна в Україніросія окупанти

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