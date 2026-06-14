Зеленський відреагував на перехоплення російського танкера

Після перехоплення танкера рф британськими силами Зеленський закликав посилити санкційний тиск на москву.

Президент України Володимир Зеленський привітав перше затримання Великою Британією танкера російськоготіньового флоту рф і подякував британському уряду за цей крок.

Про це він написав у соцмережі X(Twitter).

Зеленський відреагував на операцію із затримання танкера SMYRTOS у протоці Ла-Манш, яку британські сили провели у координації з Францією. Судно пов’язують із російським тіньовим флотом, що використовується для обходу нафтових санкцій.

Президент наголосив, що обмеження доходів росії від експорту енергоносіїв безпосередньо впливає на її здатність фінансувати війну проти України.

Також він закликав європейські країни посилити тиск на тіньовий флот рф, зокрема створити правові механізми не лише для затримання суден, а й для конфіскації нафти, яку вони перевозять.

"Кожне рішення партнерів, яке скорочує доходи росії від нафти й газу, наближає завершення війни", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що зранку британські військові перехопили тіньовий танкер рф у Ла-Манші.