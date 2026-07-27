Радбез ООН терміново розгляне атаки рф в Чорному морі

Київ закликає посилити тиск на кремль.

Рада Безпеки ООН у понеділок проведе екстрене засідання на запит України через російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру в Чорному морі.

Київ закликає міжнародну спільноту дати рішучу відповідь на дії москви, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, засідання розпочнеться о 17:00 за київським часом.

"Ми очікуємо чіткої та принципової відповіді на останні атаки росії проти цивільної інфраструктури України та комерційних суден у Чорному морі", – заявив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що росія не лише продовжує обстрілювати українські міста, а й створює загрозу свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці, атакуючи комерційні судна в Чорному морі.

Сибіга подякував партнерам за підтримку України та наголосив, що консолідована позиція Ради Безпеки ООН має посилити міжнародний тиск на рф й сприяти притягненню її до відповідальності.

"Сильне та єдине послання від Ради Безпеки є необхідним для посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності", – зазначив він.

Міністр також підкреслив, що Україна залишається відданою Статуту ООН і нормам міжнародного права та продовжує працювати над досягненням справедливого і тривалого миру.

"росія повинна припинити свої атаки та завершити свою війну агресії", – підсумував очільник української дипломатії.

В кінці тижня найбільший нафтовий порт росії на Чорному морі зупинив відвантаження після атак дронів.