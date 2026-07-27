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Мер Вроцлава зробив заяву після нападу на українців

27 липня 2026, 15:33
Мер Вроцлава зробив заяву після нападу на українців
Джерело: krymsos.com
Він закликав жителів реагувати на прояви ксенофобії та підтримав постраждалих.

Мер Вроцлава Яцек Сутрик засудив серію нападів, скоєних на ґрунті національної ненависті, та заявив, що у місті не буде толерантності до ксенофобії. Його звернення з'явилося після повідомлень про жорстоке побиття молодої української пари.

Про йдеться у заяві мера польського міста.

Хоча Сутрик не згадав конкретний інцидент і не уточнив, що йдеться саме про напад на українців, він заявив, що з глибоким занепокоєнням сприйняв інформацію про жорстокі напади, мотивовані національними упередженнями.

"У Вроцлаві немає і не буде місця насильству, мотивованому ненавистю, ксенофобією чи упередженнями за національною ознакою", – наголосив мер.

За його словами, кожна людина, незалежно від походження, мови чи віросповідання, має право почуватися у Вроцлаві в безпеці.

Сутрик підкреслив, що напад через національність є ударом не лише по конкретній людині, а й по всій міській громаді. Він також зазначив, що подібні випадки вже не можна вважати поодинокими, а їхня кількість є тривожним сигналом для суспільства.

Мер висловив підтримку постраждалим та їхнім родинам, закликав правоохоронців оперативно знайти винних і притягнути їх до відповідальності.

Окремо він звернувся до жителів міста із закликом не залишатися байдужими до проявів ненависті, повідомляти про такі випадки поліцію та, якщо це безпечно, фіксувати їх для слідства.

Також Сутрик застеріг політиків і публічних діячів від риторики, яка ділить людей на "своїх" і "чужих". За його словами, подібні висловлювання можуть підштовхувати до реального насильства.

Раніше ми писали, що у Вроцлаві побили українську пару

 

ПольщаВроцлавукраїнці

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