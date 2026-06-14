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Російська перевага у війні слабшає через нестачу новобранців – CNN

14 червня 2026, 20:28
Російська перевага у війні слабшає через нестачу новобранців – CNN
Фото: Мар'ян Стрільців / zik.ua
Темпи рекрутингу до російських військ знижуються, а втрати на фронті посилюють кадровий дефіцит.

росія стикається зі зниженням темпів набору контрактників, незважаючи на безпрецедентні фінансові стимули для учасників війни проти України. 

Це поступово підриває одну з ключових переваг Кремля – здатність швидко компенсувати втрати на фронті, пише CNN.

За даними оглядачів, у першому кварталі 2026 року темпи рекрутингу до російської армії впали приблизно на 20%. Водночас влада рф продовжує підвищувати виплати за підписання контракту, пропонуючи пільги та списання боргів.

Експерти зазначають, що така політика дедалі сильніше тисне на російську економіку. Військові витрати зростають, а дефіцит робочої сили охоплює не лише цивільні галузі, а й оборонно-промисловий комплекс.

На тлі великих втрат на фронті кремль усе частіше залучає до війська ув’язнених, трудових мігрантів та іноземців. Аналітики не виключають, що в майбутньому владі рф доведеться вдаватися до нових мобілізаційних заходів.

Водночас Україна нарощує застосування безпілотних технологій, що посилює тиск на російські сили та ускладнює для москви ведення затяжної війни.

 

Росіявійнамобілізація

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