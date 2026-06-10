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Китай і КНДР заявили про новий етап відносин після зустрічі лідерів

10 червня 2026, 14:51
Китай і КНДР заявили про новий етап відносин після зустрічі лідерів
МЗС КНР
Перший візит китайського лідера до КНДР за сім років відбувся на тлі економічного буму в Північній Кореї завдяки торгівлі зброєю з росією.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що досяг з Кім Чен Ином "важливого консенсусу" та домовився разом захищати регіональний і глобальний мир. Відповідна заява пролунала у "посланні подяки" після його візиту до Пхеньяна.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське державне ЗМІ KCNA.

За словами Сі, сторони "обмінялися глибокими думками з питань спільного інтересу та досягли низки важливих консенсусів". Він додав, що відносини вступили в "новий історичний етап". Державні ЗМІ обох країн повідомили, що лідери домовилися розширити співпрацю в політиці, економіці, торгівлі та культурі.

Візит Сі до КНДР став першим за сім років. На думку аналітиків, він покликаний зміцнити зв'язки між Пекіном і Пхеньяном та стримати зростаючий вплив росії на КНДР.

Зустріч відбулася на тлі економічного буму в Північній Кореї. Щомісячний товарообіг із Китаєм досяг восьмирічного максимуму, тоді як КНДР відправила до росії боєприпаси та понад 15 тисяч солдатів, заробивши мільярди доларів. Окремим джерелом доходів залишаються кібератаки на криптобіржі.

КитайКНДРКім Чен ИнСі Цзіньпін

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