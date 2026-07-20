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Візит Сі до США у вересні залишається в планах – Рубіо

20 липня 2026, 13:28
Візит Сі до США у вересні залишається в планах – Рубіо
Фото: ЕРА
У Вашингтоні підтвердили, що зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у вересні залишається запланованою попри нові суперечки між США і Китаєм.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що запланований на вересень візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів залишається в силі, попри нещодавні заяви президента Дональда Трампа щодо Китаю.

Про це інформує агенція Bloomberg.

"Ми очікуємо, що візит відбудеться у вересні. Вони продовжують надсилати свої групи для підготовки до нього. Я не чув нічого іншого", – сказав Рубіо журналістам перед поїздкою на зустріч міністрів закордонних справ країн АСЕАН у Манілі.

Раніше Трамп звинуватив китайський уряд у втручанні у вибори США 2020 року та заявив про нібито викрадення даних американських виборців. Водночас американські розвідувальні служби раніше спростовували ці твердження.

На запитання журналістів, чи матиме Пекін наслідки за такі дії, Трамп відповів: "Побачимо. Ми поговоримо з ними".

Запланований візит Сі до США розглядають як частину спроб стабілізувати відносини між двома найбільшими економіками світу та зберегти торговельне перемир’я, досягнуте раніше.

Очікується, що зустріч стане однією з кількох можливих зустрічей Трампа і Сі цього року після візиту американського президента до Пекіна.

Водночас напередодні переговорів між Вашингтоном і Пекіном зберігається напруга через питання віз для китайських журналістів, розвиток штучного інтелекту та глобальне технологічне суперництво.

Рубіо наголосив, що попри розбіжності США і Китай мають підтримувати діалог.

"Коли є дві великі, потужні країни, такі як США та Китай, завжди виникатимуть джерела напруги. Але важливо продовжувати діалог і підтримувати відносини", – заявив він.

 
СШАКитай

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