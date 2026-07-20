Досвід України змусив США змінити правила тактичної медицини – ЗМІ

Війна в Україні показала, що швидка евакуація поранених у сучасних конфліктах не завжди можлива.

Досвід війни в Україні змусив американських військових переглянути підхід до тактичної медицини.

Тепер медиків навчають не лише правильно накладати турнікети, а й безпечно їх знімати під час тривалої евакуації поранених, пише Business Insider.

Як зазначає видання, під час воєн в Іраку та Афганістані основним завданням медиків було якнайшвидше зупинити сильну кровотечу. Поранених зазвичай доставляли до медичних закладів протягом так званої "золотої години", тому турнікет часто залишався до моменту прибуття в госпіталь.

Однак війна в Україні показала, що в сучасних бойових умовах цей підхід може бути недостатнім. Через активне використання розвідувальних і ударних дронів, а також складність евакуації поранені можуть залишатися без повноцінної допомоги протягом багатьох годин.

За словами американських військових медичних експертів, у таких умовах медикам доводиться самостійно оцінювати, коли можна перейти від турнікета до інших методів контролю кровотечі.

"Золотої години" більше немає в багатьох сучасних конфліктах. Якщо турнікет залишається занадто довго, він може врятувати життя, але водночас підвищує ризик серйозних ускладнень для кінцівки", – пояснив один із фахівців.

Тривале використання турнікета може призвести до пошкодження тканин, нервів і проблем із нирками після відновлення кровообігу. В Україні також повідомляли про випадки, коли тривале перебування з турнікетом ускладнювало стан поранених військових.

Полковник Кен Дваєр із Центру та школи спеціальних бойових дій армії США назвав одним із головних уроків війни в Україні необхідність навчати більше військових так званій конверсії турнікета – заміні його на інші способи зупинки кровотечі, коли це безпечно.

"Я наклав турнікет, щоб врятувати життя. Але згодом потрібно знайти менш травматичний спосіб контролювати кровотечу і спробувати зберегти кінцівку", – зазначив він.

Колишній керівник Інституту хірургічних досліджень армії США Джон Голкомб наголосив, що досвід України змусив переглянути припущення про швидку евакуацію поранених.

У результаті американські військові змінили програми підготовки медиків. Тепер військовослужбовців навчають не лише накладати турнікети, а й оцінювати ситуацію для їхнього можливого безпечного зняття.

Професорка екстреної медицини Стейсі Шакелфорд назвала ці зміни "розворотом на 180 градусів", який став наслідком уроків війни в Україні. За її словами, кожен військовий, який уміє накласти турнікет, має також знати, як діяти після тривалої евакуації.