Сі Цзіньпін вперше за сім років прибув до Північної Кореї

Візит відбувається на тлі гучних заяв Кім Чен Ина про намір різко наростити ядерний потенціал країни.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із дводенним офіційним візитом до Північної Кореї, що стало його першою поїздкою до Пхеньяна за останні сім років.

Про це повідомляє Bloomberg.

В аеропорту китайського лідера особисто зустріли керівник КНДР Кім Чен Ин разом із дружиною Лі Соль Чжу. На площі Кім Ір Сена відбулася офіційна церемонія привітання, яка супроводжувалася 21 залпом салюту та демонстрацією транспарантів про "нерозривну" дружбу між державами.

Головна мета візиту – зміцнення політичного впливу Пекіна на тлі розвитку ядерної програми Північної Кореї та активного поглиблення її військової співпраці з росією.

У МЗС Китаю підтвердили, що Сі Цзіньпін проведе зустріч із Кім Чен Ином для обговорення двосторонніх відносин та спільних інтересів. Цей візит має на меті врегулювання зв'язків із КНДР, яка є єдиним офіційним союзником Пекіна за договором. Очікується, що під час переговорів сторони також можуть обговорити ситуацію довкола Тайваню, Японії та військову активність США в регіоні.