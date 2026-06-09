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Економіка КНДР процвітає всупереч санкціям завдяки торгівлі зброєю з росією – WSJ

09 червня 2026, 16:41
Економіка КНДР процвітає всупереч санкціям завдяки торгівлі зброєю з росією – WSJ
Фото: з відкритих джерел
Пхеньян будує більше житла, ніж Лос-Анджелес, однак за межами столиці половина населення голодує.

Економіка Північної Кореї зростає так, як не було вже багато років, попри міжнародні санкції.

Про це йдеться у розгорнутій статті The Wall Street Journal, присвяченій економічному буму в КНДР.

Іноземці, які відвідують Пхеньян, описують місто, що змінилося до невпізнання. У ресторанах подають піцу з цегляної печі та курячі крильця, розплачуватися можна через мобільну систему QR-кодів, вулицями їздять китайські електромобілі, а в автосалонах продають BMW. Минулого року в столиці збудували 10 000 нових будинків, більше, ніж у Лос-Анджелесі чи Чикаго. За останніми даними Центрального банку Південної Кореї, економіка КНДР у 2024 році зросла на 3,7%, що є найшвидшим темпом за вісім років.

Однак за межами столиці КНДР залишається бідною країною. Згідно зі звітом ООН, майже половина з 26 мільйонів жителів страждає від нестачі їжі.

Економічне зростання забезпечується кількома джерелами. КНДР відправила до росії боєприпаси та понад 15 тисяч солдатів, продаж зброї приніс Пхеньяну мільярди доларів. Щомісячний товарообіг із Китаєм досяг восьмирічного максимуму, китайські бренди активно просувають продукцію в КНДР попри санкції. Окремим джерелом доходів стали кібератаки, зокрема рейди на криптобіржі, які принесли режиму мільярди доларів.

8 червня лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за сім років прибув із візитом до Північної Кореї. На думку аналітиків, цей візит покликаний зміцнити зв'язки між Пекіном і Пхеньяном та стримати зростаючий вплив росії на КНДР.

КитайООНсанкціїзброяКНДРросія окупанти

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