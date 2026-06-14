Швейцарці відхилили ідею обмеження населення до 10 мільйонів

Більшість швейцарців не підтримала ініціативу щодо обмеження населення країни.

Громадяни Швейцарії на референдумі не підтримали ініціативу щодо обмеження чисельності населення країни до 10 мільйонів осіб.

Про це свідчать попередні результати голосування, оприлюднені телерадіокомпанією SRF, пише Reuters.

За прогнозами, близько 55% виборців висловилися проти пропозиції, тоді як підтримали її 45%. Ініціативу просувала Швейцарська народна партія (SVP), яка виступала за жорсткіші обмеження імміграції.

Противники змін попереджали, що їхнє ухвалення могло б поставити під загрозу угоду про вільний рух робочої сили з ЄС та негативно вплинути на економіку країни.

Експерти вважають, що більшість виборців віддала перевагу стабільним відносинам із Євросоюзом і потребам ринку праці, попри занепокоєння темпами зростання населення.

Зранку неділі у Швейцарії відбулось голосування за обмеження населення до 10 млн.