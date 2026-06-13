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Трамп і путін стали заручниками власних воєн та помилок – WP

13 червня 2026, 17:28
Трамп і путін стали заручниками власних воєн та помилок – WP
Трамп, і путін продовжують вірити у власну правоту, навіть коли реальні шанси на досягнення поставлених цілей стрімко зменшуються.

Президент США Дональд Трамп і путін опинилися в пастці конфліктів, які самі допомогли розпалити, і тепер не можуть ані досягти перемоги, ані визнати поразку.

Такого висновку дійшов оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус.

На його думку, обидва лідери розраховували на швидкий успіх, однак війни затягнулися й дедалі більше виснажують їхні країни. Автор зазначає, що і Трамп, і путін продовжують вірити у власну правоту, навіть коли реальні шанси на досягнення поставлених цілей стрімко зменшуються.

Ігнатіус вважає, що Трамп дедалі частіше демонструє роздратування через ситуацію навколо Ірану. Зокрема, він нагадав про напружене інтерв’ю президента США телеканалу NBC, під час якого той достроково припинив розмову з журналісткою Крістен Велкер.

путін, за оцінкою автора, також не готовий переглянути свою політику щодо України. Попри значні втрати російської армії, кремль продовжує робити ставку на військовий тиск і сподівається змусити Київ прийняти російські умови.

Оглядач звертає увагу, що в самій росії дедалі частіше звучить критика війни. Деякі російські експерти та аналітики вже відкрито визнають, що початкові розрахунки москви щодо України виявилися помилковими, а досягнення заявлених цілей є практично неможливим без повномасштабної окупації країни.

Ігнатіус також попереджає, що лідери, які не здатні визнавати власні помилки, становлять особливу небезпеку. За його словами, вони продовжують рухатися обраним шляхом, відштовхують союзників і накопичують нові проблеми замість пошуку реальних рішень.

На думку автора, війни в Україні та навколо Ірану можуть увійти в історію як великі стратегічні прорахунки, подібно до американського вторгнення в Ірак у 2003 році. Він наголошує, що ці конфлікти вже створюють ознаки політичного невдоволення як у США, так і в росії, а їхня ціна продовжує зростати.

Владімір ПутінДональд Трампвійна

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