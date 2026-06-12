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путін пригрозив посиленням атак по інфраструктурі України

12 червня 2026, 17:57
путін пригрозив посиленням атак по інфраструктурі України
Фото: з вільного доступу
Диктатор знайшов цьому незвичайне виправдання.
росія готує ще більше масованих атак по інфраструктурі України, нібито у відповідь на обстріл російських міст.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ.  
 
За словами диктатора путіна, росія посилюватиме удари по об'єктах інфраструктури України на тлі збільшення атак по російській території. Він наголосив, що такі дії розглядаються як захід у відповідь на дії противника. путін зазначив, що удари будуть спрямовані таким чином, щоб знизити мотивацію для атак по цивільній інфраструктурі росії. За його словами, йдеться про системну відповідь на дії української сторони.
 
Окремо він заявив, що пошкоджені об'єкти на території рф відновлюються в короткі терміни і не створюють серйозних проблем для країни. За його твердженням, російська інфраструктура здатна швидко компенсувати наслідки ударів.
 
"У нас усе швидко відновлюють, тут жодних проблем немає. Серйозних проблем вони нам створити не зможуть. Ми повинні – і це наступне завдання – відповідати їм як слід. І ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника так, щоб відбити в них бажання нападати на наші цивільні об'єкти. Їм не вдасться вирішити ні завдання роз'єднання суспільства, ні завдання шкоди нам у сфері економіки", – заявив путін.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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