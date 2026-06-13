Шведські винищувачі двічі піднімались на перехоплення російських літаків над Балтійським морем

Зафіксовано Су-24 та Су-34 поблизу шведського повітряного простору.

У п'ятницю, 12 червня, винищувачі Повітряних сил Швеції двічі підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків поблизу шведського повітряного простору над Балтійським морем.

Про це йдеться у заяві шведських Збройних сил.

Групи швидкого реагування здійснили два вильоти на багатоцільових винищувачах JAS 39 Gripen після виявлення російської авіації в регіоні. У двох окремих інцидентах були зафіксовані літаки Су-24 та Су-34. Шведські винищувачі вилетіли для ідентифікації та супроводу російських бортів.

У заяві наголосили, що порушення повітряного простору Швеції не сталося. Дії були спрямовані на захист повітряного простору та моніторинг активності поблизу кордонів країни.

Нагадаємо, у травні Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що російські винищувачі кілька разів перехоплювали британський літак-розвідник над Чорним морем.