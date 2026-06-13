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CУСПІЛЬСТВО

Усик зустрівся з Трампом у Білому домі

13 червня 2026, 10:42
Усик зустрівся з Трампом у Білому домі
x.com/OstapYarysh
Приватна зустріч із Трампом коштує 5 мільйонів доларів.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик побував у Білому домі, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Фото з Овального кабінету, на якому боксер і політик тиснуть руки, опублікувала спеціальна помічниця Трампа Марго Мартін. Деталей розмови вона не розкрила.

Медіаконсультант фонду Razom for Ukraine Остап Яриш поширив фото, на якому Усик стоїть поруч із колишнім спецпосланцем США Кітом Келлогом та його дочкою Меган Моббс. За словами Яриша, зустріч із Трампом вийшла "теплою і тривала довше, ніж очікувалося".

Візит є цікавим у контексті заяв Усика про майбутнє після завершення спортивної кар'єри. У березні 2026 року в інтерв'ю він розповів, що планує ще кілька років виступати на рингу, а потім "попрацювати на державу". На питання про конкретну посаду боксер відповів, що "нижче президента" нікуди йти не збирається.

Після обрання Трампа президентом журналісти видання Wired з'ясували, що приватна зустріч із американським лідером віч-на-віч коштує 5 мільйонів доларів, а участь у групових вечерях чи закритих заходах у резиденції "Мар-а-Лаго" обходиться щонайменше від 1 мільйона доларів за місце.

Нагадаємо, під час скандальної зустрічі Зеленського з Трампом у лютому 2025 року в Овальному кабінеті лежав пояс WBC із прізвищем Усика, який Зеленський планував подарувати американському президентові. Після публічної суперечки Зеленський передчасно покинув Білий дім, а пояс залишився на столі.

СШАДональд ТрампОлександр Усик

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