Іран відновив більшу частину ракетного арсеналу під час перемир’я за підтримки росії

Іран наразі має близько трьох чвертей боєприпасів, які були у нього до війни.

Західні союзники вважають, що Іран найімовірніше поповнив свої запаси новою російською зброєю та відновив значну частину ракетного арсеналу під час восьмитижневого перемир'я.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з оцінками розвідки, Іран наразі має близько трьох чвертей боєприпасів, які були у нього до війни. Запаси включають російські ракети, ймовірно виготовлені протягом останнього року. Це суперечить заявам Трампа, який минулого тижня стверджував, що в Ірану залишилося лише 21–22% ракет.

Найімовірніше, Тегеран використав час перемир'я, яке почалося у квітні, щоб відновити доступ до підземних сховищ, засипаних уламками після бомбардувань, та перерозподілити запаси. З 28 лютого по 8 квітня Іран запустив понад 1 850 ракет по всьому регіону та щонайменше вдвічі більше "шахедів".

"Попри всі тактичні успіхи, про які заявляють США, їм не вдалося досягти своїх цілей паралізувати оборонну промислову базу Ірану або істотно послабити іранську ракетну програму. Іран продемонстрував надзвичайну стійкість", – зазначає аналітик Bloomberg Economics Бекка Вассер.

За словами старшої наукової співробітниці Центру Стімсона Келлі Гріко, те, що Іран зараз має відносно велику частину свого довоєнного арсеналу, ускладнює для США ухвалення рішення про відновлення повномасштабних ударів. "Важко повністю знищити виробництво, особливо коли воно розподілене між кількома об'єктами", – пояснила вона.