Мерц готує Трампу рукописного листа і особисто вручить подарунок на G7 – Spiegel

Стосунки між лідерами охолоднули після критики Мерца щодо війни з Іраном.

Президент США Дональд Трамп отримає від німецького канцлера Фрідріха Мерца рукописного листа на честь свого 80-річчя. Лист доставить кур'єр до Білого дому.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на урядові джерела в Берліні.

У понеділок Мерц особисто вручить подарунок Трампу на саміті G7 у французькому Евіані на березі Женевського озера. Що це за подарунок, поки що не розкрито. У неділю Трамп відсвяткує 80-річчя перед Білим домом у Вашингтоні, після чого вирушить до Франції на саміт.

Мерц регулярно обдаровував Трампа під час своїх візитів до США. Рік тому він привіз копію свідоцтва про народження діда Трампа з Калльштадта та ключку для гольфу, а в березні вручив репліку договору про дружбу між США та Пруссією від 1785 року.

Останнім часом стосунки між лідерами значно охолоднули після різкої критики Мерца щодо війни США з Іраном. У відповідь Трамп оголосив про виведення військ з Німеччини. Двосторонню зустріч між ними на G7 вважають імовірною, але поки що непевною.