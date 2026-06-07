Трамп вилаяв журналістку NBC News і достроково пішов з інтерв’ю

Під час суперечки президент США назвав демократів шахраями, а також ЗМІ, що їх підтримують, зокрема NBC, саму ведучу та її шоу Meet the Press.

Президент США Дональд Трамп назвав журналістку NBS News Крістен Велкер "або брехливою, або дурною", бо він заявляв про сфальсифікованість виборів у Каліфорнії, а вона попросила його про докази цих слів.

Про це він сказав під час інтерв’ю NBC News у програмі Meet the Press.

Трамп назвав "неприпустимим" те, що через п’ять днів після проведення попередніх виборів від партій (праймериз) у штаті Каліфорнія все ще не порахували всіх голосів.

Журналістка NBC News Крістен Велкер, яка брала у Трампа інтерв’ю, намагалася пояснити, що влада штату визнає, що просувається з підрахунком голосів повільно, і намагається це пришвидшити, і що "в Каліфорнії так і голосують".

На тлі цього він заявив, що ці вибори "сфальсифіковані", і назвав журналістку "або брехливою, або дурною", а коли та попросила його надати якісь докази, Трамп сказав, що їх "більше ніж коли-небудь".