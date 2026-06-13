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У Rheinmetall побоюються зриву франко-німецького проєкту нового танка

13 червня 2026, 18:09
У Rheinmetall побоюються зриву франко-німецького проєкту нового танка
Франція вже планує різко скоротити бюджет на програму, і сума, що обговорюється, становить менше половини від запланованої раніше.

Глава Rheinmetall Армін Паппергер стурбований тим, що Франція може вийти з франко-німецької програми зі створення танків після зриву спільного проєкту винищувача.

Про це повідомляє Euractiv.

Цього тижня була згорнута ініціатива FCAS зі створення винищувача нового покоління через непереборні розбіжності між французькою Dassault Aviation та німецькою Airbus. Тепер зростають побоювання щодо іншого спільного проєкту, Main Ground Combat System, метою якого є замінити бойові танки Франції та Німеччини приблизно до 2040 року.

"Ризик завжди є, але поки що нічого не вирішено", – сказав Паппергер. Він також зазначив, що Франція вже планує різко скоротити бюджет на програму, і сума, що обговорюється, становить менше половини від запланованої раніше. Компанії-учасниці наразі отримали лише 25 млн євро. "Якщо у вас менше грошей, ви не зможете працювати швидше, а ми й так вже дуже повільно працюємо", – наголосив гендиректор.

Додатково Handelsblatt повідомила, що проблеми виникли і зі спільним проєктом Eurodrone: французька Dassault вимагає від Airbus компенсації через меншу частку роботи в рамках програми, яку розробляють Франція, Німеччина, Італія та Іспанія.

НімеччинаФранціяRheinmetallАрмін Паппергер

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