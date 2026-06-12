Україна посилила удари по рф завдяки новим безпілотникам зі ШІ

Нові безпілотники змушують елітні підрозділи рф відступати зі своїх позицій.

Україна отримала нову перевагу у війні завдяки модернізованим ударним безпілотникам середньої дальності з елементами штучного інтелекту та автономного наведення.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на українських посадовців, військових експертів та представників російського оборонного сектору.

Нові моделі здатні працювати в умовах активної радіоелектронної боротьби та самостійно наводитися на цілі. Вони вражають склади боєприпасів, паливні бази, командні пункти і транспортні маршрути на відстані до 150 км від лінії фронту. У травні кількість ударів по російських паливозаправниках зросла на 40% порівняно з квітнем, а число знищених систем ППО збільшилося більш ніж удвічі.

"Ми запроваджуємо логістичний локдаун для російської армії", – заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Одним із головних напрямків ударів став окупований Крим, де фіксуються проблеми із забезпеченням паливом. Успіх нової тактики пояснюється кількома факторами: покращеною координацією підрозділів через єдине програмне забезпечення, використанням Starlink для стабільного управління та систематичними ударами по російській ППО, що відкривають "вікна" для проникнення в тил.

Українські оператори повідомляють про дедалі частіші атаки на бази елітного підрозділу рф "Рубікон". "Ми дуже успішно атакуємо їхні штаби, і вони намагаються відійти від зони удару", – зазначив представник компанії Fly Group Ukraine Анатолій Храпчинський.

Водночас аналітики попереджають, що технологічна перевага рідко зберігається надовго. росія вже розосереджує склади, посилює захист маршрутів та розробляє власні безпілотники середньої дальності з радіусом дії до 70 км, що поки значно менше українських аналогів.