кремль посилює кампанію проти канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, використовуючи тему України як ключовий інструмент впливу.

Про це інформує видання Politico.

За даними видання, росія активізувала політичний та інформаційний тиск на тлі падіння рейтингів Мерца, економічного сповільнення в Німеччині та зростання підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини" напередодні регіональних виборів у Східній Німеччині.

У виданні зазначають, що для кремля це сприятливий момент, адже Мерц є одним із найактивніших європейських політиків, які підтримують Україну, і тому розглядається як стратегічний опонент москви.

Серед інструментів впливу видання називає як відкриті, так і приховані кроки. Зокрема, припинення постачання казахстанської нафти до Східної Німеччини через російський трубопровід, а також інформаційні ініціативи, включно з просуванням у німецькому політичному дискурсі колишнього канцлера Герхарда Шредера як потенційного посередника щодо України. Окремо згадується участь представників АдГ у заходах у рф.

кремлівські медіа та пов’язані з ними мережі, за даними аналітиків, також посилили критику Мерца, зображуючи його як неефективного лідера та звинувачуючи в підбурюванні війни через підтримку Києва. Такі наративи, за оцінками експертів, особливо активно поширюються у східних регіонах Німеччини, де традиційно сильні проросійські настрої.

Аналітики вказують, що москва робить ставку на внутрішні політичні розбіжності в Німеччині та на регіони, де підтримка правих сил зростає, розглядаючи це як можливість послабити чинний уряд і вплинути на політичний курс Берліна щодо України.

