Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія посилила атаку на Мерца через Україну

21 травня 2026, 17:04
росія посилила атаку на Мерца через Україну
Wikipedia
москва активізувала інформаційний і політичний тиск на канцлера Німеччини на тлі підтримки Києва.

кремль посилює кампанію проти канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, використовуючи тему України як ключовий інструмент впливу. 

Про це інформує видання Politico

За даними видання, росія активізувала політичний та інформаційний тиск на тлі падіння рейтингів Мерца, економічного сповільнення в Німеччині та зростання підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини" напередодні регіональних виборів у Східній Німеччині.

У виданні зазначають, що для кремля це сприятливий момент, адже Мерц є одним із найактивніших європейських політиків, які підтримують Україну, і тому розглядається як стратегічний опонент москви.

Серед інструментів впливу видання називає як відкриті, так і приховані кроки. Зокрема, припинення постачання казахстанської нафти до Східної Німеччини через російський трубопровід, а також інформаційні ініціативи, включно з просуванням у німецькому політичному дискурсі колишнього канцлера Герхарда Шредера як потенційного посередника щодо України. Окремо згадується участь представників АдГ у заходах у рф.

кремлівські медіа та пов’язані з ними мережі, за даними аналітиків, також посилили критику Мерца, зображуючи його як неефективного лідера та звинувачуючи в підбурюванні війни через підтримку Києва. Такі наративи, за оцінками експертів, особливо активно поширюються у східних регіонах Німеччини, де традиційно сильні проросійські настрої.

Аналітики вказують, що москва робить ставку на внутрішні політичні розбіжності в Німеччині та на регіони, де підтримка правих сил зростає, розглядаючи це як можливість послабити чинний уряд і вплинути на політичний курс Берліна щодо України.

Раніше канцлер Німеччини хоче надати Україні новий формат членства в ЄС.

 
 
РосіяФрідріх Мерц

Останні матеріали

Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється