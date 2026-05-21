Генштаб Чехії назвав членство України в НАТО неминучим

У Празі заявили, що Україна вже довела свою роль у безпеці Європи, тому її членство в НАТО має стати наступним кроком.

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Река заявив, що майбутнє членство України в НАТО є логічним кроком для Альянсу та всієї європейської безпеки.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico під час форуму GLOBSEC у Празі.

За словами Реки, вступ України до НАТО потребує політичного консенсусу серед усіх держав-членів, однак Альянс має рухатися саме в цьому напрямку.

"Я не кажу, що це легко. Зрештою, це питання політичного консенсусу, але я думаю, що це той напрямок, у якому ми повинні рухатися", – наголосив він.

Очільник Генштабу Чехії також підкреслив, що Україна вже фактично стала донором безпеки для Європи завдяки досвіду війни з росією та стримуванню російської агресії.

На тлі повернення Дональда Трампа до Білого дому питання вступу України до НАТО фактично відійшло на другий план. Минулого місяця генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що тема членства України наразі не стоїть на порядку денному.

За його словами, просування цього питання блокує позиція чотирьох держав – США, Німеччини, Словаччини та Угорщини.

Також раніше президент Чехії закликав Європу бути готовою захищати себе самостійно.