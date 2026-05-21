Президент Чехії закликав Європу бути готовою захищати себе самостійно

Павел закликав Європу залучити всі важелі та зайняти найкращу позицію, поки історія не випередила її.

Президент Чехії Петр Павел застеріг, що мир у Європі більше не можна вважати гарантованим, і закликав континент активно захищати його власними силами.

Про це він заявив у четвер, 21 травня, повідомляє The Guardian.

"Мир у Європі більше не є само собою зрозумілим", – сказав Павел, наголосивши, що Європа має "активно захищати, відстоювати та підтримувати" його. За його словами, головний урок сьогодення не в тому, що "Європа самотня", а в тому, що вона "має бути достатньо сильною, щоб у разі потреби стояти на власних ногах".

Павел також закликав до зближення ЄС і НАТО, зазначивши, що Брюссель має унікальні інструменти – фінансування, інфраструктуру та промислову політику, яких немає у Альянсу. "НАТО та Європейський Союз не є конкурентами у сфері європейської безпеки. Вони мають функціонувати як взаємодоповнювальні стовпи", – підкреслив президент Чехії.

Він також застеріг від зволікання: "Історія просто не чекатиме, поки Європа буде готова".