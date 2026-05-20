Брюссель готує удар по тіньовому флоту рф і патріарху Кирилу

Новий уряд Угорщини дав сигнал, що більше не блокуватиме санкції проти глави російської православної церкви.

Посли країн Європейського Союзу цього тижня обговорять новий "мініпакет" санкцій проти москви, до якого можуть увійти близько десяти осіб, раніше захищених урядом експрем’єра Угорщини Віктора Орбана, а також кілька суден тіньового флоту рф.

Про це повідомляє телеканал Euronews.

За даними видання, новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром готовий більше не блокувати санкції проти очільника російської православної церкви Кирила Гундяєва, відомого як патріарх Кирил. Це може відкрити шлях до внесення однієї з найвпливовіших релігійних постатей рф до санкційного списку ЄС.

У Брюсселі вже готують відповідний пакет обмежень.

Євросоюз намагався запровадити санкції проти патріарха Кирила ще у 2022 році, звинувачуючи його у підтримці повномасштабного вторгнення росії в Україну та поширенні російської пропаганди. Однак тодішній уряд Орбана заблокував це рішення, заявивши про загрозу свободі віросповідання.

Тепер у ЄС розраховують, що новий угорський уряд не перешкоджатиме посиленню санкційного тиску на москву.

"Санкції, які підірвали б економічну стабільність Угорщини, є абсолютно неприйнятними. Але у випадках, коли попередній уряд використовував владу угорської держави для укладення приватних угод, я очікую, що новий уряд не блокуватиме спільні зусилля ЄС щодо посилення тиску на Росію з метою припинення цієї війни", – заявив глава комітету у закордонних справах парламенту Угорщини Мартон Хайду, близький соратник Мадяра.

Крім патріарха Кирила, до санкційного списку можуть повторно включити й інших російських діячів, яких раніше виключили на вимогу Будапешта. Серед них – міністр спорту рф Михаїл Дегтярьов та олігарх В’ячеслав Кантор.

Також нові обмеження можуть зачепити кілька суден тіньового флоту рф, який кремль використовує для обходу західних санкцій на експорт нафти.

Зазначимо, що Європейський Союз 23 квітня схвалив 20-й пакет санкцій проти росії, який містить обмеження щодо "тіньового флоту", російських банків та осіб, причетних до викрадення українських дітей.