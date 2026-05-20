ЄС погодив новий "макрофін" на €8,35 млрд Україні

20 травня 2026, 15:06
ЄС погодив новий “макрофін” на €8,35 млрд Україні
Київ та Брюссель погодили текст меморандуму про нову макрофінансову допомогу в межах 90-мільярдного кредитного пакета ЄС.

Україна та Європейський Союз парафували Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Києву 8,35 млрд євро макрофінансової допомоги в межах масштабного кредитного пакета ЄС на 90 млрд євро.

Про це у Брюсселі повідомили в офісі єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса.

У середу, 20 травня, Домбровскіс підписав документ від імені Євросоюзу. Наступним етапом стане ратифікація меморандуму Верховною Радою України.

Після схвалення документа Україна зможе отримати упродовж 2026 року 8,35 млрд євро для покриття бюджетних потреб.

Ще 8,35 млрд євро Києву планують виділити через механізм Ukraine Facility. Переговори щодо його регламенту між Україною та ЄС перебувають на фінальній стадії й можуть завершитися вже найближчим часом.

Водночас частину фінансової підтримки Євросоюз прив’язує до виконання реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Основою вимог стане неформальний план "10 пунктів Качки-Кос". Серед ключових умов – це ухвалення Антикорупційної стратегії та просування реформ, у яких, за оцінкою європейських партнерів, Україна наразі демонструє недостатній прогрес.

Також раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос оголосила, що ЄС працює над інтеграцією України до 2027 року.

 

