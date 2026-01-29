Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС працює над інтеграцією України до 2027 року – Кос

29 січня 2026, 12:23
Процес приєднання України до ЄС у 2027 році підтримують багато держав-членів, однак перед цим країні необхідно закласти міцні демократичні та економічні основи.

Багато держав-членів Європейського Союзу підтримують ідею, щоб Україна стала членом ЄС у 2027 році, і наразі ведеться робота над прискоренням її євроінтеграції.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ 29 січня у Брюсселі.

За словами Кос, прагнення приєднатися до ЄС у 2027 році є не лише бажанням президента України Володимира Зеленського, а й її власним, а також підтримується багатьма країнами ЄС.

"Так, це не лише його бажання. Це також моє бажання і бажання багатьох держав-членів. Але ми побачимо, коли це стане можливим", – зазначила Кос, відповідаючи на питання, чи підтримує вона ціль Зеленського щодо 2027 року.

Єврокомісарка наголосила, що перед вступом Україні необхідно провести низку реформ і закласти міцні основи для демократичного та економічного розвитку.

"Ми працюємо разом із багатьма державами-членами та моєю командою тут, у Брюсселі, щоб максимально швидко уможливити інтеграцію України до ЄС", – додала Кос.

Під час засідання 29 січня Кос представить міністрам закордонних справ ЄС перебіг підготовки так званого "плану процвітання" для України, який реалізує Європейська комісія.

 
