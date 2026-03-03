Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Багатії платять $350 тисяч за виліт із Близького Сходу

03 березня 2026, 08:08
NASA/nasa.gov
Після атак Ірану попит на приватні рейси різко зріс.

Одним із ключових транзитних хабів став Ер-Ріяд – столиця Саудівської Аравії, чий аеропорт продовжує стабільно працювати.

Про це повідомляє британська газета Daily Mail.

За інформацією джерел, евакуація організована у кілька етапів. Приватні охоронні компанії перевозять клієнтів позашляховиками з Дубая до Ер-Ріяда. Ця дорога займає близько десяти годин. Уже звідти замовляють бізнес-джети до Європи чи інших безпечних напрямків.

Як зазначає видання, серед тих, хто залишає регіон, – керівники міжнародних фінансових структур, інвестори та заможні туристи, які перебували на відпочинку або у відрядженні. Через ажіотажний попит вартість перельоту приватним літаком із Ер-Ріяда до Європи може сягати 350 тисяч доларів.

Саудівська Аравія наразі вважається одним із найбезпечніших маршрутів для виїзду. Зокрема після обмеження шляхів через Оман на тлі ударів Ірану по місцевому порту та нафтовому танкеру. Додатковою перевагою стали спрощені візові правила: громадяни багатьох країн можуть отримати візу після прибуття, що суттєво полегшує екстрену евакуацію.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості введення американських військ в Іран, якщо цього вимагатиме ситуація.

 
