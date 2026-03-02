Примусова евакуація дітей тепер законна в Україні

Новий закон дозволяє евакуацію неповнолітніх навіть проти волі батьків.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4779-IX, який дозволяє обов'язкову евакуацію населення, зокрема дітей, з територій активних або можливих воєнних дій.

Документ дає військовим адміністраціям право організовувати вивезення неповнолітніх навіть у разі відмови батьків, адже пріоритетом є їхнє життя та безпека.

Закон передбачає евакуацію також осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших категорій, які не можуть самостійно подбати про себе.

Рішення про проведення обов'язкової евакуації прийматимуть обласні та Київська міська військові адміністрації за пропозицією місцевого командування.

Евакуація може бути загальною або частковою, а для евакуйованих передбачене житло та життєзабезпечення, а також переміщення матеріальних і культурних цінностей.

Закон ухвалено Верховною Радою 10 лютого 2026 року 259 голосами, він комплексно оновлює законодавство у сфері цивільного захисту, воєнного стану та сімейного права.

Кабмін має протягом трьох місяців забезпечити прийняття необхідних підзаконних актів для його реалізації.