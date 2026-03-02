Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Примусова евакуація дітей тепер законна в Україні

02 березня 2026, 20:36
Примусова евакуація дітей тепер законна в Україні
Фото: з вільних джерел
Новий закон дозволяє евакуацію неповнолітніх навіть проти волі батьків.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4779-IX, який дозволяє обов'язкову евакуацію населення, зокрема дітей, з територій активних або можливих воєнних дій. 

Документ дає військовим адміністраціям право організовувати вивезення неповнолітніх навіть у разі відмови батьків, адже пріоритетом є їхнє життя та безпека. 

Закон передбачає евакуацію також осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших категорій, які не можуть самостійно подбати про себе. 

Рішення про проведення обов'язкової евакуації прийматимуть обласні та Київська міська військові адміністрації за пропозицією місцевого командування. 

Евакуація може бути загальною або частковою, а для евакуйованих передбачене житло та життєзабезпечення, а також переміщення матеріальних і культурних цінностей. 

Закон ухвалено Верховною Радою 10 лютого 2026 року 259 голосами, він комплексно оновлює законодавство у сфері цивільного захисту, воєнного стану та сімейного права. 

Кабмін має протягом трьох місяців забезпечити прийняття необхідних підзаконних актів для його реалізації.

 
евакуаціядітивійна

Останні матеріали

Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 19:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється