Санкції працюють: ЄС відреагував на затримання танкера рф

02 березня 2026, 18:33
Санкції працюють: ЄС відреагував на затримання танкера рф
Фото: з вільного доступу
У Єврокомісії підкреслили, що протидія тіньовому флоту триває.

Затримання Бельгією за підтримки Франції танкера російського тіньового флоту демонструє ефективність санкцій ЄС проти рф та серйозний вплив на спроби обходу обмежень. 

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

"Це дає чіткий сигнал: ми налаштовані на протидію тіньовому флоту і закриття кожної лазівки, яку росія намагається використати", – наголосила Гіппер.

Вона додала, що ЄС отримав згоду міністрів закордонних справ на можливість запровадження санкцій проти суден тіньового флоту на постійній основі, без очікування нових пакетів обмежень.

"Санкції працюють, наші заходи ефективні", – констатувала речниця. 

Вона також нагадала, що з 20 жовтня 2025 року в ЄС працює координатор з питань тіньового флоту, який підтримує тісний зв'язок із державами-членами.

"Те, що ми робимо зараз, – це потужний сигнал про обмеження здатності росії фінансувати агресивну війну проти України", – підсумувала Гіппер.

Нагадаємо, що 1 березня військові Бельгії вперше затримали тіньовий танкер рф.

 

