Єврокомісар анонсував координацію виробництва ракет для підтримки України

26 лютого 2026, 14:57
Єврокомісар анонсував координацію виробництва ракет для підтримки України
генштаб ЗСУ
Збільшення виробництва ракет залишається одним із ключових завдань для Європи.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс розповів, що готовий здійснити "ракетний тур", під час якого обговорить з виробниками та урядами європейських країн, як прискорити виробництво і постачання ракет Україні. 

Єврокомісар підкреслив, що для протиповітряної оборони України потрібні ракети, які виробляють у Європі або США, інформує "Інтерфакс-Україна".

Кубілюс додав, що необхідно обговорити з урядами можливість тимчасово надати частину своїх запасів ракет Україні, щоб вона могла швидко їх отримати, а потім відновити запаси шляхом збільшеного виробництва.

"Ми знаємо, що українці мають особливі знання, особливо у сфері протибалістичної оборони. Проблемою залишається модернізація російських балістичних ракет, які можуть змінювати траєкторію під час польоту. Традиційні системи, як Patriot, SAMP/T чи IRIS-T, не завжди можуть їх перехопити. Тому співпраця українських фахівців із європейськими виробниками ракет буде вкрай важливою. Адже протибалістичну оборону необхідно оновлювати та на європейському, і на західному рівні", — наголосив Кубілюс. 

Комісар зазначив, що збільшення виробництва ракет залишається одним із ключових завдань для Європи у рамках підтримки України.

війна в Україніракети

