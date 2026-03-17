Танкер рф дрейфує у Середземному морі: є загроза для ЄС

17 березня 2026, 14:37
Фото: reuters
Arctic Metagaz без екіпажу несе понад 700 тонн палива і створює ризик великої екологічної.

Італія, Франція та ще сім країн направили лист до Європейської комісії, у якому закликали вжити термінових заходів через нестабільний стан російського танкера Arctic Metagaz у Середземному морі. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

За даними ЄС, судно є частиною так званого "тіньового флоту" рф, що обходитиме санкції, введені після вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Речниця МЗС рф Марія Захарова підтвердила дрейфування судна та зазначила, що на борту немає екіпажу. 

Танкер містить близько 700 тонн різних видів палива та значну кількість природного газу. Подальші дії Москви залежать від "конкретних обставин", додала вона.

У листі до Єврокомісії наголошується, що через нестабільність судна та характер його вантажу існує серйозна загроза великої екологічної катастрофи в самому центрі морського простору ЄС.

Раніше, 3 березня, у Середземному морі загорівся російський танкер "Арктик Метагаз", що перевозив зріджений природний газ. За даними медіа, пожежа могла виникнути після атаки морського дрона, однак офіційного підтвердження цьому немає. На момент інциденту судно, яке перебуває під санкціями США та Великої Британії, проходило поблизу узбережжя Мальти.

 
