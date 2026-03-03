Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Середземному морі загорівся санкційний російський танкер

03 березня 2026, 21:43
У Середземному морі загорівся санкційний російський танкер
Фото: U.S. Navy
Причини інциденту офіційно не встановлені.

У Середземному морі загорівся російський танкер зі скрапленим природним газом Arctic Metagaz, який перебуває під санкціями США та Великої Британії. Доля екіпажу наразі невідома.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, востаннє танкер передавав сигнал про своє місцеперебування 2 березня поблизу узбережжя Мальти. Після цього на борту сталася пожежа. Причини інциденту офіційно не встановлені.

Одне з джерел припускає, що судно могло зазнати атаки за допомогою морських безпілотників, однак підтверджень цій версії поки що немає. Відповідні служби з’ясовують обставини події.

Нагадаємо, у травні 2022 року Європейський Союз представив ініціативу REPowerEU, яка передбачає поступове зменшення та повну відмову від залежності від російського газу до 2030 року у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.

