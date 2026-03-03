Фон дер Ляєн і Зеленський обговорили розблокування кредиту та нові санкції проти рф

Сторони наголосили на спільному пріоритеті якнайшвидшого затвердження Ukraine Support Loan та нового пакета обмежень проти рф.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких ключовою темою стали заблоковані рішення ЄС щодо кредиту Україні на 90 млрд євро та 20-го пакета санкцій проти росії.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської комісії, а сама глава ЄК написала про це у соцмережі X.

Сторони наголосили на спільному пріоритеті якнайшвидшого затвердження Ukraine Support Loan та нового пакета обмежень проти рф. У Євросоюзі планували ухвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії, однак рішення заблокувала Угорщина.

Також лідери обговорили вплив останніх подій на Близькому Сході на енергетичну безпеку, ціни на енергоносії та забезпечення систем ППО ракетами-перехоплювачами. Ці засоби нині потрібні не лише Україні, а й союзникам США у Перській затоці на тлі ударів Ірану.

Крім того, Угорщина заблокувала і виділення Україні 90 млрд євро кредитної підтримки з боку ЄС.