Угорщина заблокувала 20-й пакет санкцій проти росії

23 лютого 2026, 17:14
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Сійярто заявив, що Україна не може "шантажувати" Угорщину та ставити під загрозу її енергопостачання.

Угорщина заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій проти росії та надання Україні військового кредиту обсягом 90 млрд євро.

Про це заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв’язків Угорщини Петер Сійярто після засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС.

За його словами, Будапешт не підтримує новий санкційний пакет і не погоджується на виділення Києву військової позики. Причиною такого рішення в угорському уряді назвали зупинку транзиту нафти трубопроводом "Дружба", що, як стверджує угорська сторона, створює ризики для енергетичної безпеки країни.

Сійярто заявив, що Україна не може "шантажувати" Угорщину та ставити під загрозу її енергопостачання. Він також звинуватив Брюссель і угорську опозицію в координації дій з Києвом.

Раніше в Євросоюзі обговорювали підготовку 20-го пакета санкцій проти росії у відповідь на продовження агресії проти України, а також механізм надання Києву військової підтримки. Для ухвалення таких рішень необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина у понеділок заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти посія через нібито навмисне небажання України ремонтувати нафтопровід "Дружба". 

УгорщинаПетер Сійяртосанкціі проти росії

