ЄС додасть ще 9 позицій до санкційного списку проти рф – Барро
16 березня 2026, 14:33
Фото: з відкритих джерел
Вони стосуватимуться чотирьох кремлівських пропагандисті за виправдання воєнних злочинів і за кампанії з дезінформації в Європі та Африці.
Європейський Союз сьогодні розширить санкційний список проти росії, додавши до нього дев’ять нових позицій.
Про це перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Укрінформ.
"Щодо тиску на путіна. Минулого вікенду без жодних перешкод було продовжено дію усіх санкційних обмежень, запроваджених від початку російської агресивної війни проти України. І сьогодні в Брюсселі до цих 2600 рішень додаються ще дев’ять нових санкційних заходів щодо воєнних злочинців, відповідальних за різанину в Бучі, четверта річниця якої буде за кілька днів", - зазначив Барро.
Він також деталізував, кого саме стосуватимуться нові санкції.
"Проти чотирьох кремлівських пропагандистів, зокрема франко-росіянина Адрієна Боке, який вербував іноземних бійців для участі у війні проти України, відповідального за виправдання воєнних злочинів, а також за кампанії з дезінформації в Європі та Африці", - сказав міністр.
Барро також звернув увагу на спроби путіна послабити відносини між Францією та ЄС з африканськими країнами.
"Яким є внесок росії в розвиток африканського континенту? Він нульовий. Коли я дивлюся на цифри, я не бачу нічого. Інвестиції Європейського Союзу в Африку у 200 разів перевищують російські. Торговельний обмін ЄС з африканським континентом у 20 разів перевищує російський. І ЄС приймає у своїх університетах удесятеро більше студентів, ніж росія. Ось така реальність цифр. Тож путіну слід визнати очевидне", - деталізував французький міністр.