​​ЄС додасть ще 9 позицій до санкційного списку проти рф – Барро

16 березня 2026, 14:33
Фото: з відкритих джерел
Вони стосуватимуться чотирьох кремлівських пропагандисті за виправдання воєнних злочинів і за кампанії з дезінформації в Європі та Африці.
Європейський Союз сьогодні розширить санкційний список проти росії, додавши до нього дев’ять нових позицій.
 
Про це перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Укрінформ. 
 
"Щодо тиску на путіна. Минулого вікенду без жодних перешкод було продовжено дію усіх санкційних обмежень, запроваджених від початку російської агресивної війни проти України. І сьогодні в Брюсселі до цих 2600 рішень додаються ще дев’ять нових санкційних заходів щодо воєнних злочинців, відповідальних за різанину в Бучі, четверта річниця якої буде за кілька днів", - зазначив Барро.
 
Він також деталізував, кого саме стосуватимуться нові санкції. 
 
"Проти чотирьох кремлівських пропагандистів, зокрема франко-росіянина Адрієна Боке, який вербував іноземних бійців для участі у війні проти України, відповідального за виправдання воєнних злочинів, а також за кампанії з дезінформації в Європі та Африці", - сказав міністр.
 
Барро також звернув увагу на спроби путіна послабити відносини між Францією та ЄС з африканськими країнами.
 
"Яким є внесок росії в розвиток африканського континенту? Він нульовий. Коли я дивлюся на цифри, я не бачу нічого. Інвестиції Європейського Союзу в Африку у 200 разів перевищують російські. Торговельний обмін ЄС з африканським континентом у 20 разів перевищує російський. І ЄС приймає у своїх університетах удесятеро більше студентів, ніж росія. Ось така реальність цифр. Тож путіну слід визнати очевидне", - деталізував французький міністр.

 

Останні матеріали

Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об'єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
