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Угорщина підтримала продовження санкцій ЄС проти росії на рік – Bloomberg

05 червня 2026, 16:13
Угорщина підтримала продовження санкцій ЄС проти росії на рік – Bloomberg
Фото: Getty Images
За уряду Орбана Угорщина давала згоду лише на шестимісячне продовження санкцій.

Угорщина заявила, що підтримає продовження санкцій Європейського Союзу проти росії на рік, що є кардинальним розворотом порівняно з попередньою позицією Будапешта.

Про це повідомляє Bloomberg.

На засіданні послів ЄС у середу, 2 червня, Угорщина приєдналася до групи країн, які підтримують пропозицію про продовження санкцій на 12 місяців, яку глава Євроради Антоніу Кошта винесе на розгляд цього місяця.

Це черговий приклад того, як новий уряд прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра відходить від проросійської позиції свого попередника Віктора Орбана.

Дотепер Угорщина давала згоду лише на шестимісячне продовження санкцій, запроваджених проти рф у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році. Схвалення продовження санкцій вимагає одностайної підтримки з боку всіх 27 держав ЄС, що надає кожній країні право вето.

Мадяр частково завдячує своїй впевненій перемозі над Орбаном обіцянкам покращити відносини Угорщини з ЄС, які дедалі більше ускладнювалися через зв'язки Орбана з росією.

Напередодні повідомлялося, що Угорщина скасувала 17-місячне вето на вступ України до ЄС.

УгорщинаПетер МадярВіктор Орбансанкціі проти росії

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