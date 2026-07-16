Угорщина перевіряє мільйонні ІТ-закупівлі часів Орбана

Уряд Петера Мадяра передав поліції матеріали щодо можливих порушень під час закупівлі освітнього програмного забезпечення на понад $300 млн.

В Угорщині розпочали перевірку закупівель освітнього програмного забезпечення на понад 100 млрд форинтів ($316 млн), які здійснювалися за попереднього уряду Віктора Орбана.

Уряд прем’єр-міністра Петера Мадяра направив до поліції звіт із підозрами щодо можливого нецільового використання державних коштів.

Про це заявив міністр науки і технологій Угорщини Золтан Танач, повідомляє агенція Reuters.

За його словами, фахівці перевірили ІТ-контракти, укладені у 2019 році, та виявили низку проблем, зокрема відсутність конкуренції під час закупівель, монополізацію систем, низьку якість програмного забезпечення та завищені ціни.

"Результати показали відсутність конкуренції, монополістичні системи, низьку якість, а також те, що навчальні заклади опинилися в ситуації з невиправдано високими цінами", – заявив Танач.

Він також зазначив, що за попередньої влади використання цих програмних систем зробили обов’язковим для шкіл та інших навчальних закладів.

"Тоді школи та навчальні заклади не мали вибору", – додав міністр.

Наразі угорська влада очікує на подальші дії правоохоронних органів за результатами переданих матеріалів.