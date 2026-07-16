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Угорщина перевіряє мільйонні ІТ-закупівлі часів Орбана

16 липня 2026, 18:38
Угорщина перевіряє мільйонні ІТ-закупівлі часів Орбана
Фото: Getty Images
Уряд Петера Мадяра передав поліції матеріали щодо можливих порушень під час закупівлі освітнього програмного забезпечення на понад $300 млн.

В Угорщині розпочали перевірку закупівель освітнього програмного забезпечення на понад 100 млрд форинтів ($316 млн), які здійснювалися за попереднього уряду Віктора Орбана.

Уряд прем’єр-міністра Петера Мадяра направив до поліції звіт із підозрами щодо можливого нецільового використання державних коштів.

Про це заявив міністр науки і технологій Угорщини Золтан Танач, повідомляє агенція Reuters.

За його словами, фахівці перевірили ІТ-контракти, укладені у 2019 році, та виявили низку проблем, зокрема відсутність конкуренції під час закупівель, монополізацію систем, низьку якість програмного забезпечення та завищені ціни.

"Результати показали відсутність конкуренції, монополістичні системи, низьку якість, а також те, що навчальні заклади опинилися в ситуації з невиправдано високими цінами",  заявив Танач.

Він також зазначив, що за попередньої влади використання цих програмних систем зробили обов’язковим для шкіл та інших навчальних закладів.

"Тоді школи та навчальні заклади не мали вибору",  додав міністр.

Наразі угорська влада очікує на подальші дії правоохоронних органів за результатами переданих матеріалів.

 
Угорщинауряд

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