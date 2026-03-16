Іран атакував дронами найбільший нафтовий порт ОАЕ

16 березня 2026, 18:24
Іран атакував дронами найбільший нафтовий порт ОАЕ
Іран атакував дронами найбільший нафтовий порт ОАЕ - Фуджейру. Також влучання фіксували поблизу міжнародного аеропорту Дубая.

Про це повідомляє BBC.

У понеділок, 16 березня, після пожежі, яка спалахнула неподалік летовища внаслідок "інциденту, пов’язаного з дроном", польоти в аеропорту Дубая тимчасово призупинили.

Пожежа також виникла після удару безпілотників по стратегічно важливому порту та промисловій зоні у Фуджейрі - одному з найбільших центрів зберігання нафти у регіоні.

Зазначимо, Фуджейра розташована на узбережжі Оманської затоки і відіграє важливу роль у світових поставках нафти. Завдяки своєму розташуванню порт дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що системи протиповітряної оборони країни перехопили шість балістичних ракет і 21 безпілотник.

За даними відомства, від початку війни між США, Ізраїлем та Іраном Тегеран випустив по території ОАЕ понад 1900 ракет і безпілотників.

Удар безпілотника став уже третім інцидентом поблизу міжнародного аеропорту Дубая з початку конфлікту. Через це частину рейсів затримали, а деякі взагалі скасували.

Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
