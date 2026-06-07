Українські військові вдарили по нафтобазі та нафтовому терміналу в тимчасово окупованому Криму

Нафтобаза "Семиколодезянська" розташована в селищі Єди-Кую приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Підрозділи Сил спеціальних операцій у ніч проти 7 червня атакували нафтобазу "Семиколодезянська" та морський нафтовий термінал у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Там зазначили, що нафтобаза "Семиколодезянська" розташована в селищі Єди-Кую приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупанти використовують її як перевалковий пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального і бітуму. На об'єкті – 9 резервуарів місткістю від 700 до 3 000 кубічних метрів.

А морський нафтовий термінал у Феодосії розташований за 250 кілометрів від лінії фронту. Він має 7 резервуарів місткістю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів і забезпечує перевалку нафтопродуктів із залізничних цистерн на морські судна. За даними ССО, окупанти використовують термінал для резервного постачання пальним на випадок надзвичайних ситуацій на півострові.

"Ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", – наголосили військові.