Трамп здивувався даним розвідки про орієнтацію нового лідера Ірану

За даними американської розвідки, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може бути геєм.

Президент США був здивований, дізнавшись, що, за даними американської розвідки, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може бути геєм.

Про це повідомляє New York Post із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Дональд Трамп не зміг стримати здивування і голосно розсміявся, коли почув цю інформацію під час закритого брифінгу. Інші учасники зустрічі також відреагували сміхом, а один зі співробітників розвідки, за словами джерела, ще кілька днів згадував про це з іронією.

Джерела стверджують, що американські розвідслужби вважають ці дані достовірними, а не частиною кампанії з дискредитації іранського лідера. За їхніми словами, Хаменеї-молодший нібито мав стосунки зі своїм учителем і отримав прізвисько "сила за одягом". Інше джерело повідомило, що він також міг мати стосунки з людиною, яка раніше працювала на його сім’ю.

Один зі співрозмовників видання також заявив, що новий аятола нібито робив «агресивні» пропозиції чоловікам, які доглядали за ним, ймовірно перебуваючи під впливом сильнодіючих ліків.

За словами джерел, про особисте життя сина знав і попередній верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Саме це могло бути однією з причин, чому він не хотів бачити Моджтабу своїм наступником.

Чутки про сексуальну орієнтацію Моджтаби поширювалися в Ірані ще з 2024 року після аварії гелікоптера, у якій загинув тодішній президент Ібрагім Раїсі. Деякі подробиці приватного життя нового лідера вже раніше з’являлися у ЗМІ.

Зокрема, у секретній дипломатичній телеграмі США 2008 року, оприлюдненій WikiLeaks, згадувалося, що Моджтаба проходив лікування у Великій Британії від імпотенції. У досьє Держдепартаменту США також зазначалося, що він одружився приблизно у 30 років, а його дружина завагітніла лише після кількох поїздок на лікування.

За повідомленнями медіа, дружина Моджтаби — Захра Адель — та його син Мохаммад Бакір загинули внаслідок авіаудару, під час якого був убитий і його батько. У нового верховного лідера залишилися ще один син, Мохаммад Алі, та донька Фатіма.

В Ірані гомосексуальні стосунки заборонені законом і можуть каратися смертю. Водночас у країні дозволені операції зі зміни статі, якими іноді користуються геї, щоб уникнути кримінального переслідування.

Також 15 березня пов’язана з урядом Кувейту газета Al-Jarida повідомила, що Моджтабу Хаменеї нібито доставили до москви для лікування. За даними джерела, після прибуття йому провели хірургічну операцію, яку назвали «успішною».