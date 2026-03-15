Нового лідера Ірану таємно перевезли до москви на лікування – ЗМІ

Нового лідера Ірану перевезли до москви на російському військовому літаку під час суворо секретної операції.

Новий лідер Ірану Моджатаба Хаменеї може перебувати в москві. Його могли доправити в росію військовим літаком, і вважається, що зараз він проходить лікування в лікарні в одній із резиденцій путіна.

Про це 15 березня повідомляє кувейтське видання Al Jarida.

Як повідомляє видання, високопоставлене джерело, близьке до нового лідера Ірану Моджтаба Хаменеї, повідомило, що Моджтаба був перевезений до москви російським військовим літаком під час суворо секретної операції через його стан здоров'я і міркування безпеки, і одразу після прибуття переніс, як стверджують джерела, "успішну операцію", а наразі лікується там у приватній лікарні в одній із резиденцій путіна або, як пише видання —, президентських палаців.

За словами джерела, поранення, отримане Моджтабою під час американсько-ізраїльського обстрілу під час "перших ударів" по Ірану 28 лютого, потребувало наявності добре обладнаної лікарні, ретельного медичного спостереження та спеціального контролю — - всього того, що неможливо забезпечити в Ірані в умовах триваючих інтенсивних обстрілів, особливо після того, як Ізраїль оголосив, що націлений на нового лідера.

Джерело зазначило, що президент росії владімір путін особисто запропонував провести лікування Моджтаби в росії під час розмови зі своїм іранським колегою Масудом Бежшакіаном минулого четверга, і іранські чиновники, зокрема Хаменеї, ретельно розглянули цю пропозицію і схвалили її.

Крім того, іранське джерело, близьке до реформаторів, повідомило, що існують серйозні сумніви в тому, що перше звернення Хаменеї було написане ним, а не генеральним секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, оскільки воно повністю співпадає з кількома заявами, зробленими останнім до виступу. За словами цього джерела, син Хаменеї навіть не ознайомився з текстом промови, а його відсутність на публіці та відсутність аудіозапису виступу посилюють ці сумніви.

Припускають, що Моджтаба дістав поранення по всьому лівому боці тіла, від голови до ніг, після того, як уламки впали поруч із ним, а не просто на нього, під час авіаудару, націленого на комплекс, де розміщено будинок і офіс лідера в Тегерані.

Водночас ізраїльська розвідка вважає, що поранення Моджтаби можуть бути серйознішими, ніж передбачалося спочатку, додаючи, що в Тель-Авіва немає достовірної інформації про його виїзд з Ірану.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху натякнув, що в Ізраїлю є інформація про місцезнаходження і стан Моджтаби, але він не хоче її розкривати.