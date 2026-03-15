Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нового лідера Ірану таємно перевезли до москви на лікування – ЗМІ

15 березня 2026, 19:52
GLOBAL LOOK PRESS
Нового лідера Ірану перевезли до москви на російському військовому літаку під час суворо секретної операції.

Новий лідер Ірану Моджатаба Хаменеї може перебувати в москві. Його могли доправити в росію військовим літаком, і вважається, що зараз він проходить лікування в лікарні в одній із резиденцій путіна.

Про це 15 березня повідомляє кувейтське видання Al Jarida.

Як повідомляє видання, високопоставлене джерело, близьке до нового лідера Ірану Моджтаба Хаменеї, повідомило, що Моджтаба був перевезений до москви російським військовим літаком під час суворо секретної операції через його стан здоров'я і міркування безпеки, і одразу після прибуття переніс, як стверджують джерела, "успішну операцію", а наразі лікується там у приватній лікарні в одній із резиденцій путіна або, як пише видання —, президентських палаців.

За словами джерела, поранення, отримане Моджтабою під час американсько-ізраїльського обстрілу під час "перших ударів" по Ірану 28 лютого, потребувало наявності добре обладнаної лікарні, ретельного медичного спостереження та спеціального контролю — - всього того, що неможливо забезпечити в Ірані в умовах триваючих інтенсивних обстрілів, особливо після того, як Ізраїль оголосив, що націлений на нового лідера.

Джерело зазначило, що президент росії владімір путін особисто запропонував провести лікування Моджтаби в росії під час розмови зі своїм іранським колегою Масудом Бежшакіаном минулого четверга, і іранські чиновники, зокрема Хаменеї, ретельно розглянули цю пропозицію і схвалили її.

Крім того, іранське джерело, близьке до реформаторів, повідомило, що існують серйозні сумніви в тому, що перше звернення Хаменеї було написане ним, а не генеральним секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, оскільки воно повністю співпадає з кількома заявами, зробленими останнім до виступу. За словами цього джерела, син Хаменеї навіть не ознайомився з текстом промови, а його відсутність на публіці та відсутність аудіозапису виступу посилюють ці сумніви.

Припускають, що Моджтаба дістав поранення по всьому лівому боці тіла, від голови до ніг, після того, як уламки впали поруч із ним, а не просто на нього, під час авіаудару, націленого на комплекс, де розміщено будинок і офіс лідера в Тегерані.

Водночас ізраїльська розвідка вважає, що поранення Моджтаби можуть бути серйознішими, ніж передбачалося спочатку, додаючи, що в Тель-Авіва немає достовірної інформації про його виїзд з Ірану.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху натякнув, що в Ізраїлю є інформація про місцезнаходження і стан Моджтаби, але він не хоче її розкривати.

СШАІранВладімір Путінросія окупантиМоджатаба Хаменеї

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється